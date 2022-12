DESCARREAUX, Roger



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er décembre 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Roger Descarreaux, fils de feu Marie-Anne Alain et de feu Wilfrid Descarreaux. Autrefois de Québec, il demeurait à Saint-Rédempteur, Lévis.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.et, ultérieurement, les cendres seront déposées au cimetière St Charles. Pour ceux qui ne pourront être présents à la liturgie, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Il est allé rejoindre ses parents ainsi que ses frères et sœurs : feu Lucien (feu Dora), feu Marguerite (feu Camile), feu Paul-Émile (feu Carmen), feu Madeleine (feu Paul), feu Rita (feu Paul) et feu Marcel (Clairina). Il laisse dans le deuil sa sœur Lise (feu Jean-Roch Fournier); ses filleuls : Johanne (Gilles Déchêne) et Alex (Sophie Doyon); ses nièces : France et Manon (Serge Tremblay); son petit-neveu et sa petite-nièce : Marie-Ève et Nicolas; ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le merveilleux personnel de la Résidence Le Conf'Or pour les soins prodigués et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Canards Illimités Canada, au 710, rue Bouvier, bureau 260, Québec (Qc) G2J 1C2, tél.: 418-623-1650, site web : https://www.canards.ca/