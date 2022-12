PILOTE, Robert



Au Centre d'hébergement Christ-Roi, le 25 novembre 2022, à l'âge de 91 ans et 5 mois, est décédé monsieur Robert Pilote. Il était le fils de feu madame Berthe Brassard et de feu monsieur Gérard Pilote. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil sa conjointe Jocelyne Imbeau; sa fille Louise; ses petites-filles Charlie et Fanny; sa filleule Hélène Bergeron; son frère Jules (feu Ernestine Tremblay) et sa soeur Lorraine (feu Julien Bergeron); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Il était également le frère de feu Lucie (Normand Lemieux). Il est parti rejoindre son fils feu Jean.