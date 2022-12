SIMONEAU, Suzanne Nault



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 7 décembre 2022, à l'âge de 71 ans et 3 mois, est décédée madame Suzanne Nault, épouse de monsieur Daniel Simoneau, fille de madame Jeanne D'Arc Ouellette et de monsieur François Nault. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la. Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Martin Simoneau; ses petits-fils Nathan et Éthan; son frère Jean-Pierre Nault (Anne Daniels); ses belles-sœurs de la famille Simoneau : Anita (feu Marcel Roy), Agathe (feu Alphonse Trifiro), Andrée (Georges Paquet), Armande (feu René Lavigne), Claudette, Claire (Placide Caron), Jacqueline (Philippe Tissier), Diane (feu Marcel Simoneau); ses beaux-frères de la famille Simoneau Marc (Jocelyne Jolin) et Jean (feu France Lemelin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.