MORIN, Gaétane

Le 4 décembre 2022 est décédée Gaétane Morin, à l'âge de 71 ans. Née le 28 janvier 1951, elle était la fille de feu Paul-Aimé Morin et de feu Irène Garceau. Elle fut entourée de respect, de dévouement et d'affection. Elle a chéri son mari, Gilles Plante, et ses enfants et leur conjoint : Marie-Chantal Plante (Ignace Olazabal), Alain Plante (Karine Boutet) et Luc Plante (Manon Castonguay); ses petits-enfants : Aïnhoa Olazabal, Émeric Plante, Émile Plante, Édouard Plante, Éliane Plante et Alex Plante; sa filleule Mélissa Morin et son filleul Erik Meyer. Dans sa famille immédiate, elle laisse dans le deuil ses sœurs et frères : Marielle (C.M.), Louise (feu N. A.), Jocelyne (M.-A. B.), Jean (G. P.), Line (U. M.), Johanne (feu P. T.), feu Dominic, Carol (C. S.) et Daniel (A. T.). Elle laisse aussi dans le deuil sa belle-famille, feu Denise, Suzanne (feu Y. D.), Réjean (S. B.), feu Jacques, Françoise (L. A.) et Hélène (R. F.), de nombreux nièces et neveux ainsi que deux grandes amies, Monique R. et Ghislaine B. Le chagrin de l'avoir perdue ne doit pas nous faire oublier le bonheur de l'avoir connue. La famille désire témoigner sa reconnaissance à tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour l'empathie, le dévouement et les soins exceptionnels prodigués au cours des cinq dernières semaines.