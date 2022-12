CAUCHON, Marcel



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 2 décembre 2022, à l'âge de 75 ans et 3 mois, est décédé monsieur Marcel Cauchon. Il était le fils de feu monsieur Henri Cauchon et de feu Georgette Lacasse. Il demeurait à Château-Richer. La famille recevra les condoléances au salon de la :de 12h30 à 13h50et de là au cimetière paroissial pour l'inhumation. Il laisse dans le deuil sa fille : Esthel Cauchon (Claude Gosselin), son petit-fils : William Gosselin ; la mère de ses enfants ; ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715 Ave. Des Replats, bur.261 Québec, Qc, G2J 1B6, téléphone : 418-682-6387.La direction des funérailles a été confiée à la :