À qui iront les baisses d'impôt promises en 2023 ?

Dans le but de justifier auprès des jeunes la décision du gouvernement Legault de puiser dans le Fonds des générations pour défrayer le coût de la baisse d’impôt promise par la CAQ, le ministre des Finances Eric Girard affirme que la jeune génération aura aussi droit à sa part du gâteau.

Interpellé par mon collègue Francis Halin en marge d’une allocution devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, il a dit ceci : « Baisser les impôts, ce n’est pas juste pour les gens de 50 ans et plus. C’est pour tous les travailleurs du Québec. Il y a 4,6 millions de personnes qui payent de l’impôt au Québec. Il y a des gens là-dedans qui sont la jeune génération, de 18 ans, 22 ans, 24 ans. »

Ah oui ! Mais vous remarquerez que le ministre Eric Girard ne mentionne aucunement le montant de la baisse d’impôt auquel ces jeunes vont avoir droit.

Des « pinottes » pour les jeunes

Et il a bien raison de ne pas le mentionner, car ce sont des pinottes d’impôt que la grande majorité d’entre eux vont économiser, si je me base sur les plus récentes statistiques fiscales (année d’imposition 2019) rapportées par Revenu Québec.

Quelque 547 000 jeunes de 24 ans et moins gagnent de 1 à 25 000 $. Sous les 20 000 $, c’est niet, zéro cenne. À 20 000 $, l’économie d’impôt sera d’un gros 10 $, selon le simulateur de la Chaire en fiscalité et finances publiques de l’Université de Sherbrooke.

Et les jeunes dont le revenu oscille de 20 000 à 25 000 $ devraient se contenter d’une économie moyenne de 60 $ environ.

Quant aux 132 000 jeunes qui vont déclarer un revenu de 25 000 à 50 000 $, la baisse moyenne tournera autour des 200 $, soit : environ 85 $ à 25 000 $ ; 110 $ à 30 000 $ ; 210 $ à 40 000 $ ; 320 $ à 50 000 $.

Pour faire une histoire courte, j’évalue à environ une quarantaine de millions de dollars l’économie d’impôt que les jeunes se partageront annuellement.

En retour, le gouvernement Legault va refiler à ces jeunes et aux générations qui suivront une dette qui grimpera annuellement de 1,7 milliard de dollars.

C’est carrément inacceptable.

Le gros lot aux bien nantis

La baisse d’impôt caquiste que le gouvernement Legault va offrir à partir du prochain budget est une mesure régressive qui va avantager les contribuables à revenu élevé.

On va me dire que cela va de soi puisque ce sont ces derniers qui paient le plus d’impôt.

Ainsi, les 556 000 contribuables québécois qui déclarent un revenu de 100 000 $ et plus vont se partager une économie d’impôt de 423 millions $ par année, soit 760 $ par tête de contribuable bien nanti.

Parenthèse : selon les données de Revenu Québec, il y avait lors de l’année d’imposition 2019 quelque 538 235 contribuables qui ont déclaré entre 100 000 à 499 999 $, et 17 467 ont rapporté un revenu de 500 000 $ et plus.

Bien que le groupe des 100 000 $ et plus ne représente que 8,3 % des contribuables, il va encaisser 25 % de l’ensemble de la baisse d’impôt promise par les caquistes.

LES 70 000 À 99 999 $

Au nombre de 756 000, ce groupe de contribuables va se partager annuellement autour de 485 millions $ de baisse d’impôt, soit : 520 $ à 70 000 $ de revenu ; 620 $ à 80 000 $ ; 720 $ à 90 000 $.

Représentant 11,3 % de l’ensemble des contribuables, ce groupe encaissera 29 % de l’ensemble de la baisse d’impôt.

Les moins nantis peu gâtés

Bien qu’ils représentent 65 % des contribuables, les Québécois gagnant moins de 50 000 $ empocheront à peine 20 % de la baisse d’impôt.

Chose certaine, en ces temps difficiles, il aurait été plus judicieux de remplacer la baisse d’impôt caquiste par un crédit d’impôt remboursable de 400 $, dégressif à partir d’un revenu de 50 000 $.

Au lieu de financer avec l’argent du Fonds des générations la baisse d’impôt caquiste, il aurait été sûrement plus adéquat, selon Force Jeunesse, d’investir cet argent dans l’amélioration des services de l’État !