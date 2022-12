TRUDEAU, Anita Godin



Au CHSLD Champlain-des-Montagnes, le 2 décembre 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Anita Godin, épouse en premières noces de feu monsieur Guy Trudeau et conjointe de feu monsieur René Dinel. Elle demeurait à Charlesbourg. La famille recevra les condoléancesà compter de 13h30 au centre commémoratif :Elle laisse dans le deuil sa fille et son gendre : Lynn (Luc Fortin), son fils Michel, ses petits-fils : Frédéric Fortin (Jean-Christophe) et Alex Fortin (Francis) ainsi que les enfants et petits-enfants de son conjoint feu René Dinel : Martin, Marc, Yann et Sarah; ses frères : feu Sylvio (feu Liliane), feu Léopold (Médora Brideau), feu Fortunat (Jacqueline Tremblay), feu Césaire, feu James; ses belles-sœurs : Paulyn Beauséjour et Mariette Germain ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, ave Belvédère, Québec, (Québec), G1S 3G3, téléphone 418-683-8666, www.cancer.ca