GUILLOT, Colette



Paisiblement entourée de l'amour des siens, le 28 octobre 2022, à l'âge de 75 ans, est décédée à l'Hôtel-Dieu de Québec dame Colette Guillot, épouse de monsieur Roméo Morin, fille de feu Thérèse Robert et de feu Justinien Guillot. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " captation des rituels " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Roméo; ses trois fils: Michel (Sylvie Chalifour), François (Marie-Line Fugère) et Frédéric (Martine Lamontagne); ses petits-enfants: Cassandra (Mario Gauthier), Gabrielle et Alycia; ses sœurs: Lise (feu Yvon Laroche), feu Francine et Diane (feu Guy Senécal); ses belles-sœurs de la famille Morin: Françoise (feu Adrien Beaudoin), Louise (Emmanuel Gagné) et Pierrette ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le département d'oncologie de l'hôpital de l'Enfant-Jésus et les soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (QC) G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, web: www.cancer.ca.