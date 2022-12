BOUCHARD, Madeleine Tremblay



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 26 novembre 2022, à l'âge de 88 ans et 1 mois, est décédée dame Madeleine Tremblay, épouse de feu monsieur Georges Bouchard. Elle était la fille de feu dame Marie-Louise Tremblay et de feu monsieur Edmond Tremblay. Elle demeurait à Charlesbourg.La famille vous accueillera aule samedi 17 décembre 2022 de 8h30 à 10h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gérard (Johanne Breton) et Hélène (Claude Jalbert); ses petits-enfants : Steve Jalbert (Annie Maltais), Sylvain Jalbert (Isabelle Beaulieu) et Sylvie Jalbert (Stéphane Picard); ses arrière-petits-enfants : Laurie, Kiliane et Emrick Jalbert, Noémie et Guillaume Jalbert, Maxime et Amélie Rousseau; ses sœurs : Germaine (feu Roger Girard) et Thérèse; ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Bouchard : Jeannine et Laurent (Lisette Pilote) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux, son petit-fils Frédéric Bouchard, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédée. La famille désire remercier le personnel soignant de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal (Québec) H1N 1C1, Téléphone : 1 800 295-8111, Internet : https://poumonquebec.ca