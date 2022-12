BUSSIÈRES, Denise Guay



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 décembre 2022, à l'âge de 92 ans et 8 mois, s'est éteinte paisiblement madame Denise Guay, épouse de feu Edmond Bussières, fille de feu Alphonse Guay et de feu Marie Couture. Elle demeurait à St-Henri de Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Pauline (René Laflamme), Micheline (Michel Fortier), Claudette (Clément Nadeau), feu Lise (Christian Beaumont), Michel (Aline Morin), Pierrette (Christian Boivin); ses 16 petits-enfants : Annik, François et Frédéric Laflamme, Chantal, Jocelyn (Johanne Beauseigle), Sylvie (John Timmermans) et Marianne Fortier (Adam O'Neill), Alain (Isabelle Desaulniers) et Nicolas Nadeau (Nathalie Rodrigue), Patrick (Aimée Dumoulin) et Mathieu Beaumont, Jonathan (Karine Landry), Mélanie (Jérome Aubut) et Olivier Bussières, Julie (Jean-Marc Audet) et Audray Boivin (Philippe Allaire); ses 20 arrière-petits-enfants : Jacob et Julianne Fortier, Adan Nadeau, Loukas Morissette, Kevin Rioux-Nadeau (Carolane Ouellet), Jeanne, Lucie et Marie Beaumont, Tristan et Anaïs Bussières, Alex et William Boutin, Ludovic, Marika, Stéphanie et Alexandre Audet, Isaäc, Thomas, Aurélie et Abygaël Allaire. Elle laisse également dans le deuil ses soeurs, son frère, sa belle-soeur et ses beaux-frères de la famille Guay : Annette (feu Claude Laflamme), Thérèse Gosselin (feu Émile), Berthe (Noël Laflamme), Thérèse (Yvon Laflamme), Madeleine (Yves Dugal), Roland; ses belles-soeurs de la famille Bussières : Fernande Gosselin (feu Roland), Bernadette Demers (feu Georges), Yolande Fortier (feu Alexandre), Marthe Beaudoin (feu Claude); ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Elle est allée rejoindre : Henri (Lucienne Bussières), Ernest (Yvette Labonté), Marie-Claire (Robert Lehouillier), Yvette (Marcel Labonté), Paul-Eugène, Jeannine (Albert Couture), Rosaire; et de la famille Bussières : Adrienne (Joseph Buteau), Rose-Hélène (Adrien Beaudoin), Léontine (Alphonse Lacroix), Alfrédine (Roland Carrier), Françoise (Oscar Labonté) et Ghislaine (Charles-Henri Labonté). Nous tenons à remercier tout le personnel de la résidence Charles-Couillard et toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, pour leurs bons soins prodigués, afin que notre mère puisse partir à la rencontre de son Seigneur sereinement et en toute lucidité; ainsi que notre amie Marie-Rose qui l'a beaucoup accompagnée au cours des dernières semaines. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis dédiée aux soins palliatifs, https://fhdl.ca/faire-un-don/ ou à la Fabrique Saint-Benoit de Bellechasse (église St-Henri), www.sbdb.ca. La famille vous accueillera à l'aréna de St-Henri de Lévis, 120, rue Belleau, le vendredi 16 décembre, de 18h à 21h; et àà compter de 9h30.. Si vous désirez assister à la célébration via Internet, la diffusion sera accessible à compter du lundi 19 décembre 2022, en consultant son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "Diffusion web". La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire