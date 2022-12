LABRECQUE LABRIE, Rose-Hélène



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 décembre 2022, à l'âge de 83 ans et 9 mois, est décédée madame Rose-Hélène Labrie, épouse de feu monsieur Clermont Labrecque. Elle était la fille de feu Georges Labrecque et de feu Rose-Anna Guillemette. Elle demeurait à Saint-Damien-de-Buckland.La famille recevra les condoléances à lajeudi le 22 décembre 2022 de 19h à 21h et vendredi,de 9h à 10h55.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Daniel (Carole Béland), Rénald (Linda Côté), Rock (Roxanne Guillemette), Guylaine (Yves Mercier), France (Martin Goulet) et Rémi (Barbara Plante); ses petits-enfants : Sandra (Christian Landry), Samuel (Roxanne Hudon), Cathy (Félix Leblond), Élisabeth (Étienne Lachance) et Antoine (Laura Gagnon); ses arrière-petits-enfants : Zoé, Abby, James et John. Elle était la sœur de : feu Léda (feu Cajetan Isabelle), feu Edgar (Anita Auger), feu Lionel (Simonne Morissette), Henri (Madeleine Pelchat) et feu Eugène. De la famille Labrecque, elle était la belle-sœur de : feu Fernand (Rita Shink), feu Gabrielle (feu Armand Labrecque), feu Juliette (feu Donat Morency), feu Antoinette (feu Eugène Thibault), feu Rolland (Carmen Breton), feu Léonard (feu Gilberte Comeau), feu Raymond (feu Louisa Cloutier), feu Aurore (feu Rolland Fournier), Léopold (feu Micheline Gauvreau) et Pauline (feu Rodrigue Laflamme). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à madame Labrie. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du Cœur et de l'AVC 261-4715, avenue des Replats Québec (Québec) G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles à la salle. Les arrangements funéraires ont été confiés à la