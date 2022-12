NGUYEN, Van Hoach



Au CHSLD Saint-Augustin de Beauport (Québec), le 19 septembre 2022 est décédé, à l'âge de 83 ans, Monsieur Van Hoach Nguyen dit Van Kim , fils de feu monsieur Vanpinh Nguyen et de feu dame Phiphannh. Autrefois domicilié à Ste-Foy (Québec), Monsieur Nguyen est originaire de la banlieue de Hanoï au Vietnam. Ayant quitté son pays d'origine et sa famille vers 1961, il émigra en Allemagne, puis en France où il demeura pendant trois années. En 1965, il décide d'émigrer au Canada et c'est dans la belle ville de Québec qu'il choisit de venir s'établir, d'abord dans la basse-ville où il se fit quelques amis, puis ensuite il choisit la ville de Ste-Foy et y déménagea jusqu'à ses 80 ans. Curieux, intellectuel, parlant et écrivant un français impeccable, lors de son arrivée au Québec, il fit ses études collégiales et entreprit de longues études universitaires à l'Université Laval, de fort belles années pour lui, musique (il était arrivé au Québec avec déjà une formation musicale), littérature et philosophie. Son endroit de prédilection: la bibliothèque du Pavillon Bonenfant de l'Université Laval. Atteint de la maladie, il dut déménager dans un CHSLD où il reçut d'excellents soins (sincères remerciements à tout le personnel soignant du CHSLD Saint-Augustin de Beauport).Ses cendres reposeront dans un columbarium du cimetière de Cap-Santé où il aimait se rendre pour admirer le fleuve et son église où il a assisté à quelques concerts. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (CHUL), Site : www.fondationduchudequebec.org , Tél. : 418-525-4385. Il a été confié à