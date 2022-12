Assurance-emploi: le nombre de prestataires en baisse au Québec

Le nombre de prestataires de l’assurance-emploi au Québec a connu une nouvelle baisse, de -3,1 %, au cours du mois d’octobre 2022, comparativement au mois de septembre.

Ce sont donc 3390 Québécois de moins qui ont bénéficié de l’assurance-emploi par rapport au mois précédent, selon les données de Statistique Canada publiées jeudi.

C’est dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal que l’on retrouve le plus de prestataires de la province, avec 38 470 personnes en octobre (-3,1 % par rapport à septembre), suivie de celle de Québec (7390, -1,9 %).

La plus forte baisse d’un mois à l’autre a été observée dans la RMR de Saguenay, avec une diminution de -5,5 % entre septembre et octobre pour un total de 2410.

Le nombre de prestataires de l’assurance-emploi a diminué dans toutes les provinces du Canada en octobre 2022. Pour un deuxième mois consécutif, c’est le Nouveau-Brunswick qui a affiché la plus forte diminution d’un mois à l’autre (-9,1 %; -2500). L’Ontario et le Manitoba ont affiché des baisses de 3,1 %. La Colombie-Britannique (-1,4 %; -600) et la Saskatchewan (-1,7 %; -300) ont affiché les reculs les plus faibles.

À l’échelle du pays, 438 000 Canadiens ont touché des prestations régulières d’assurance-emploi, ce qui représente une baisse de 3,2 % entre septembre et octobre 2022. Il s'agit du premier mois au cours duquel le nombre de prestataires d'assurance-emploi est inférieur au niveau observé en février 2020 avant la pandémie de COVID-19 (-2,2 %; -10 000), a noté Statistique Canada. Le nombre de personnes touchant ces prestations a diminué de 42,4 % (-322 000) par rapport à octobre 2021.