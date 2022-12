CAOUETTE CARON, Colette



À l'Hôpital de Montmagny, le 10 décembre 2022, à l'âge de 84 ans et 5 mois, est décédée madame Colette Caouette, épouse de feu monsieur Gilles Caron, demeurant à L'Islet. Elle était la fille de feu dame Jeannette Ménard et de feu monsieur Roméo Caouette. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Rachel (Daniel Dumont), René (Mélanie Bouchard) et Rémi; ses petits-enfants : Krystel, Jérémy et Maxyme Caron; Marie-Jeanne et Kim Dumont. Elle était la soeur et la belle-soeur de : feu Jacques (feu Colette Dionne), Denise (Henri Thériault), Marcel, feu Gérard, Fernand (Danielle Guimont) et Gilbert Caouette (Hélène Gamache); de la famille Caron : feu Madeleine (feu Philippe Bélanger), feu Marcelle (feu Ferdinand Bélanger), feu Fernande (Jean-Marie Fortin), Jeannine (feu Garnier Giasson), feu Jean-Claude (Claudette Caron), Charles (Angéline Morin) et Jacqueline (Réjean Kirouac). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ses amis(es). La famille tient à remercier les membres du personnel soignant de l'Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués, leurs attentions et leur courtoisie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Notre-Dame-de-Bonsecours, 15, chemin des Pionniers Est, L'Islet (Québec) G0R 2B0 ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec) G5V 3R8. https://www.jedonneenligne.org/fondation-hdm/DM/. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele vendredi 16 décembre de 19h à 21h, le samedi 17 décembre, jour des funérailles à compter de 9h.L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial.