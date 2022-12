LACROIX, François



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 décembre 2022, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur François Lacroix, époux de feu Thérèse Dion. Il était le fils de feu Paul-Émile Lacroix et de feu Marie-Thérèse Marceau. Il demeurait à Saint-Anselme. Il laisse dans le deuil Nicole Roy; ses enfants : Samuel (Karine Dutil), Annie, Julie Lacroix (Annie Vinet); ses petits-enfants : Naomie (Julien Létourneau), Rosalie (Matt Gosselin); ses frères et sœurs : Serge (France Couture), feu Paul-André, Mario (Christiane Roy), Carole; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dion : feu Gilles, Jacques (Nicole Thivierge), Carmen (Daniel Blais), Danielle (Robin Veilleux), Michelle (Christian Fortin) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier Dr Jean-Philippe Allard ainsi que Dr Émilie Boucher et son équipe des soins palliatifs pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis en spécifiant le département des soins palliatifs. La famille vous accueillera au complexele vendredi 16 décembre 2022 de 19h à 22h et samedi, jour des funérailles, à compter de 10h30.