LAFLAMME, Colette



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le samedi 10 décembre 2022, à l'âge de 82 ans et 3 mois, est décédée madame Colette Laflamme, épouse de monsieur Gilles Fortin et fille de feu Joseph K. Laflamme et de feu Lydia Cloutier. Elle demeurait à Lac-Etchemin. Madame Colette Laflamme sera exposée à la résidence funérairele vendredi 16 décembre en soirée de 19h à 21h ainsi que samedi, jour des funérailles, à compter de 13h.Ultérieurement, l'inhumation aura lieu au cimetière paroissial sous la direction de la maison Roland Couture et fils, 231, 2e Avenue Lac-Etchemin. Elle laisse dans le deuil outre son époux monsieur Gilles Fortin; ses enfants : Julie, Sylvain (Kathleen Légaré) et Vincent; ses petits-enfants : Samuel Huard, Jonathan Huard, Lydia Huard et Mégane Fortin. Elle était la soeur de feu Bernadette (feu Eudore Pouliot), feu Irène (feu Russel Vachon), feu Monique (feu Guy Fortin), feu Robert (feu Françoise Ferland), feu Cécile, feu Laurent (feu Raymonde Ferland), feu Gilles (feu Denise Ferland), feu Thérèse (feu Guy Pouliot), feu Martial (feu Pauline Langevin), Yves (feu Micheline Pouliot), Lise (Jean Langevin) et Céline (Jean-Guy Breton). Elle était la belle-soeur de feu Noëlla (feu Bertrand Dupont), feu Fernand (Annette Gourde), feu Clément (feu Henriette Lachance), Rosaire (Rachel Gagnon), Louisette (Marcel Raymond) et feu Gaby (Marguerite Nadeau). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l' Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bur. 104, Montréal (Québec), H1N 1C1.