DUFRESNE LEMIEUX, Lise



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 26 novembre 2022, à l'âge de 80 ans et 7 mois, est décédée madame Lise Dufresne, épouse de feu monsieur Francis Lemieux. Elle était la fille de feu madame Germaine Dufresne et de feu monsieur Paul-Émile Dufresne. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Caroline Thériault) et Patrick Lemieux; ses petits-enfants Zoé (Marvin), Emmanuelle (Quentin), Yann et Philippe Lemieux (Mélianne); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Elle était la soeur feu Viateur (Nicole), feu Claude (Françoise) et Jacques (Johanne). La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière La Nativité-de-Notre-Dame, à Beauport. La famille tient à remercier le personnel de soins palliatifs et de fin de vie du Jeffery Hale, dont sa médecin Dre Catherine Gagnon. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's, 1270, chemin Sainte-Foy Bureau 2000, Québec, Québec, Téléphone : 418 684-2260, Site web :www.amisdujhsb.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.