ALLARD, Alice



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 novembre 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Alice Allard, épouse de feu Léopold Couture, fille de feu Albert Allard et feu Anna Bilodeau. Elle résidait à Lévis, secteur Charny. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gaston (Lucie Couture), feu Jacques (Sylvie Simard) et Jean (Francine Chamberland); ses petits-enfants : Martin (Marianne Julien), Geneviève (Philippe Lord), Sonia (Simon Girard), Alexandre, Annie-Pier (Maxime Côté); ses arrière-petits-enfants : Julien, Benjamin, Marika, Albert, Arnaud, Émile, Léa et Édouard; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Demeure au Cœur de Marie et l'infirmier de l'Hôtel-Dieu de Lévis Yannick Roy pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/. La famille vous accueillera auà compter de 10h30.Si vous désirez assister à la célébration via Internet, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le samedi 17 décembre 2022 à 13 h, en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".