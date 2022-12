RENAUD, Léopold



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 4 décembre 2022, à l'âge de 92 ans et 1 mois, est décédé monsieur Léopold Renaud, fils de feu madame Salomée Doddridge et de feu monsieur Joseph Renaud. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs: Jean-Claude (feu Colette Dumas), Colette (feu Gérard Godbout), Jacques (Aline Jolicoeur), Roch (Louisette Giguère) et Micheline (feu André Gaudet), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La cérémonie et l'inhumation des cendres se feront ultérieurement. Un merci spécial au personnel de la cardiologie pour tous les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Site web:https://fondation-iucpq.org/