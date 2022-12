Canadien c. Ducks: de nombreux parents et amis dans les estrades pour Maxime Comtois et Simon Benoit

L’attaquant Maxime Comtois et le défenseur Simon Benoit réaliseront un rêve, ce soir, alors qu’ils disputeront un premier match au Centre Bell devant des membres de leurs familles et plusieurs amis.

Pour Comtois, ça peut paraître surprenant à première vue.

« C’est la première fois que je vais jouer devant la foule du Centre Bell, a souligné l’attaquant après l’entraînement de son équipe ce matin. Lors de mes trois premières saisons, les Ducks m’ont renvoyé dans les mineures une semaine avant leur visite à Montréal.

« Puis, l’an dernier avec la pandémie, il n’y avait pas de partisans dans les gradins. »

Sa famille et ses amis n’allaient pas rater pareille occasion. Le numéro 44 des Ducks a commandé une vingtaine de billets pour la rencontre contre le Canadien. Il y a également d’autres connaissances qui avaient déjà acheté leurs billets.

Une première avec les Timbits

Ce sera aussi une soirée spéciale pour Simon Benoit. Le défenseur originaire de Laval affichait un large sourire dans le vestiaire jeudi matin.

« Ça fait chaud au cœur, a souligné le Québécois. C’est spécial. La semaine dernière, ma mère m’a envoyé une photo de moi à 7 ans sur le jumbotron alors que j’avais joué avec les Timbits lors d’un match du Canadien. »

À l’instar de Comtois, il a affronté le Canadien au Centre Bell l’an dernier, mais sans la présence de spectateurs. Ses proches n’avaient pas l’intention de manquer la rencontre de ce soir.

Près d’une soixantaine de ses proches ont annoncé leur venue pour encourager Benoit et ses coéquipiers.

AFP

Avec McTavish

Les deux Québécois occupent une chaise intéressante chez les Ducks. Comtois a fini le dernier match sur le trio de la recrue Mason McTavish. Brett Leason complète l’unité.

McTavish fait partie des espoirs de premier plan sur qui les Ducks veulent construire.

« Il est incroyable pour nous depuis qu’on l’a placé au centre, a expliqué Comtois. Il joue du très bon hockey. C’est un gars qui travaille fort. Il est le premier sur la glace et le dernier qui sort. »

Sur le plan individuel, Comtois a marqué cinq buts en 19 rencontres avec un différentiel de -6.

« C’est assez difficile. Je n’ai jamais joué dans une équipe qui perd souvent. Même dans le junior, j’ai toujours joué dans une équipe gagnante.

« Je me concentre sur ce que j’ai à faire à chaque match. Je tente d’aider l’équipe du mieux que je peux. »

Pour sa part, Benoit n’est pas à plaindre alors qu’il évolue avec John Klingberg sur l’un des duos des Ducks.

« On se complète bien ensemble, a souligné celui qui s’est joint à la formation californienne à titre de joueur autonome en 2019. Je lui dis souvent qu’il peut se lancer à l’attaque et que je suis là pour le couvrir en défense.

« Les vétérans comme lui ont beaucoup de trucs comme de bien encaisser les mises en échec, faire des petites passes ou choisir le bon moment pour certains jeux. On a des Shattenkirk, Fowler et Klingberg qui sont aussi de bons gars et qui communiquent bien. »