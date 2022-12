GAGNON-HOUDE, Lise



Au centre d'hébergement Alphonse-Bonenfant, le 10 décembre 2022, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Lise Gagnon, épouse de monsieur Yvan Houde. Elle était la fille de feu monsieur Wilfrid Gagnon et de feu madame Florence Bouchard. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 9h au centre commémoratifMadame Gagnon laisse dans le deuil son époux Yvan Houde ; ses filles Annie (Thomas Moore) et Julie (Éric Bernard) ; ses petits-enfants : Elliot, Philippe, Emily et Léa ; ses beaux-frères Carol et Yves Houde ; son neveu et ses nièces : Martin, Karina et Dany (enfants de feu Armand Gagnon) ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un remerciement spécial à la chaleureuse et dévouée équipe du CHSLD Alphonse-Bonenfant à l'Ile d'Orléans pour les bons soins prodigués. Merci également à sa cousine Francine Caron, pour sa disponibilité et sa grande écoute, ainsi qu'à Thérèse Bluteau pour tous les beaux moments. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Pause-Bonheur (CHSLD Alphonse-Bonenfant), 2135, de la Terrasse-Cadieux, Québec (Québec) G1C 1Z2, https://fondationpausebonheur.com/faire-un-don/