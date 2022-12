BEAULIEU, Mariette



À l'hôpital Chauveau, à l'âge de 89 ans, journée de son anniversaire, est décédée madame Mariette Beaulieu, épouse de feu monsieur Léo Rhéaume, fille de feu monsieur Alphonse Beaulieu et de feu madame Valéda Rhéaume. Elle demeurait au Lac-St-Charles. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. La famille recevra les condoléances etde 12h45 à 13h30. L'inhumation aura lieu au cimetière du Lac St-Charles une date ultérieure sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Claudine (feu Denis Pageau) (Jean Taillon), feu Vianney, Maryse (Yves Pageau), feu Clément; ses petits-enfants : François, Cédric, Laurie (Jean-Luc); ses arrière-petits-enfants : Émil, Elsie et sa filleule : Line. Elle laisse aussi dans le deuil ses frères et sœurs : Jeannine (feu Maurice Renaud), Gaston (feu Aline Rhéaume), Réjeanne (André Bédard), Fortunat (feu Gaétane Rhéaume), feu Yvon (Catherine Fontaine), feu Léger (Claudette Laliberté), Jean-Yves (Lise Leblanc), Gaétan (Marthe Rhéaume), feu Élise (feu Carol Courteau). Elle était la belle-sœur de : feu Louis (feu Marguerite), feu Marie-Jeanne (feu Joseph), feu Lorenzo (feu Marie-Blanche), feu Marguerite (feu Noël), feu Marcel (feu Alice), feu Rosaire (feu Simone), feu Désiré (feu Jeannette), feu Robert (feu Irène), feu Sœur Lucienne, feu Rita (feu Charles-Aimé), feu André (feu Jacqueline), feu Georges-Émile (Pauline), Jean-Marie (Lucille), feu Carmelle (feu Charles-Aimé, feu Roger), feu Jean-Claude (Monique). Des sincères remerciements au personnel des Services de réadaptation de l'Hôpital Chauveau, pour leur dévouement et leur gentillesse envers notre mère, particulièrement à la Docteure Myriam Lacasse ainsi qu'Amélie, Sylvie et Béatrice. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.