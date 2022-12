Chapelle ardente: c’est ce soir que le public peut dire adieu à Jean Lapointe

Toute la soirée, le public québécois peut venir rendre un dernier hommage à Jean Lapointe lors de la chapelle ardente se tenant à l’église Saint-Viateur d’Outremont. Les visiteurs peuvent ainsi offrir leurs condoléances à Jean-Marie Lapointe et sa famille jusqu’à 22 h.

Si les funérailles privées se tiendront samedi matin, dans la même église, pour la famille et les proches de l’artiste nous ayant quittés le 18 novembre dernier, c’est ce soir que les gens du grand public peuvent se déplacer pour dire un dernier adieu à Jean Lapointe.

La chapelle ardente permettra aux visiteurs de voir de près l’urne funéraire du chanteur, acteur et sénateur qui s’est éteint à l’âge de 86 ans, et de partager quelques mots avec des membres de la famille, dont Jean-Marie Lapointe, fils bien connu de l’artiste.

TOMA ICZKOVITS

L’organisation assure que tout a été mis en place pour que la soirée, l’attente et les déplacements soient sécuritaires. On recommande aux gens d’arriver tôt et de s’habiller chaudement, la file d’attente prévue à l’intérieur risquant fort de s’étendre jusqu’à l’extérieur.

Des funérailles privées télévisées samedi

Les funérailles privées de Jean Lapointe se tiendront à l’église Saint-Viateur d’Outremont samedi matin en présence uniquement des amis proches et de la famille Lapointe. Le public pourra toutefois regarder l’événement à la télévision, car celui-ci sera diffusé sur les ondes de RDI dès 10am le jour même.

La chanteuse Marie-Élaine Thibert ainsi que le chanteur Frayne McCarthy chanteront pour l’occasion. Ce dernier livrera l’une des pièces favorites de Jean Lapointe : What a Wonderful World de Louis Armstrong. Le comédien Benoît Brière livrera aussi un hommage à l’artiste disparu. Il lira un poème écrit par Félix Leclerc à son ami, Jean Lapointe.

Quelques dignitaires sont aussi attendus dont François Legault, premier ministre du Québec et Jean Chrétien, ancien Premier ministre du Canada.

Plus de détails à venir...