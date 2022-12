Club illico: une bande-annonce pour «Portrait-robot 2»

Les mordus de l’univers de la série «Portrait-robot» n'ont plus que trois semaines à patienter avant de découvrir les 10 épisodes de la deuxième saison sur Club illico, le 5 janvier prochain. Et afin de rendre l'attente moins pénible, une bande-annonce vient d'être dévoilée.

La première saison est aussi disponible sur la plateforme de Vidéotron en attendant la suite, qui se déroule plusieurs semaines après la tuerie ayant secoué Montréal et depuis qu’Ève (Rachel Graton) a découvert la vérité sur la disparition de son fils. La portraitiste judiciaire tente de retisser des liens avec lui, en plus de tenter de «faire la paix avec son passé», détaille-t-on dans le synopsis.

Maryse (Sophie Lorain) a reçu son congé du centre de réadaptation, mais elle garde des séquelles de son agression. Elle soupçonne la mafia... et même Bernard (Rémy Girard). Pour sa part, Anto (Adrien Belugou) a pris du galon et est maintenant en couple avec Simon (Alexandre Goyette). Il tente par tous les moyens d’oublier qu’il a tué un homme. Sans compter qu’il sent beaucoup de frictions entre Simon et Élektra (Kathleen Fortin).

L’équipe a aussi d’autres enquêtes à mener, dont l’une concerne une jeune femme vêtue d’une jaquette d’hôpital qui est trouvée en pleine rue. Il y a aussi le cas d’un homme qui dit avoir été manipulé par un pirate informatique pour tuer quelqu’un.

C’est Alexis Durand-Brault qui a réalisé les deux premières saisons de «Portrait-robot». Il produit aussi la série avec sa conjointe Sophie Lorain, eux qui dirigent la société ALSO Productions.