Coupe du Monde: des partisans du Maroc et de la France racontent

Youssef Akouri, marocain, et Maxime Heulot, français, sont revenus sur le match de Coupe du Monde de soccer de mercredi, qui s’est soldé par la victoire de la France et la défaite du Maroc.

Pour Youssef, c’est «un mélange de tristesse et de fierté», a-t-il confié à QUB radio.

«On y a cru jusqu’au bout, mais malheureusement, on avait une équipe qui était décimée par les blessures, nos joueurs les plus importants n’ont pas pu participer à cette demi-finale et on avait face à nous bien sûr les champions du monde en titre», a-t-il détaillé, au micro de Philippe-Vincent Foisy.

Le supporter marocain reste toutefois prudent pour la prochaine Coupe du Monde.

«C’est la magie du football, après 4 ans, il peut se passer beaucoup de choses, mais le plus important c’est qu’on ait changé de mentalité, on a fait changer la mentalité de tout un continent et on a fait comprendre que c’était possible d’être parmi les plus grandes équipes du monde», a-t-il affirmé.

«C’est un travail de longue haleine, on a eu beaucoup de défaites, beaucoup d’échecs, mais on ne fabrique pas la victoire sans les défaites», a-t-il ajouté.

Politiquement, ce match était aussi particulier, de par les relations entre la France et le Maroc, notamment.

«Ce qui est particulier avec le Maroc, c’est qu’il a joué contre les trois pays anciens colonisateurs». Youssef pense cependant que le sport met les relations politiques de côté.

Maxime abonde dans ce sens. «Il y a une très bonne entente entre les Marocains et les Français, il y a une grande communauté qui réside en France aujourd’hui, et dans les rues on voyait les Marocains fêter leurs victoires et il n’y a jamais eu de débordements», a-t-il raconté.

Questionné à savoir comment on se sent quand notre pays est proche de gagner la Coupe du Monde pour la deuxième fois consécutive, Maxime raconte: «Ça vient crescendo. Il y a la phase des poules, ensuite l’engouement des phases finales, tout le monde se retrouve dans les bars, on regarde les matchs ensemble, entre amis, en famille et on croise les doigts».