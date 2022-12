BROCHU, Carmen



Au Centre Hospitalier Saint-François, le 28 novembre 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Carmen Brochu, épouse de feu monsieur Émile Garneau. Elle était la fille de feu madame Marie-Alice Lafrance et de feu monsieur Alexandre Brochu. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à partir de 10 heures. Elle est allée rejoindre ses frères et ses sœurs décédés, ainsi que ses belles-soeurs et ses beaux-frères. Elle laisse dans le deuil sa fille Sylvie (Patrick Allain), sa petite-fille Stéphanie (Steven Houle, ses arrière-petits-enfants : Emy et Liam, sa sœur Gabrielle (Gaby) (feu Camille Rhéaume), sa belle- sœur Aline Garneau (feu Marcel Michaud), ainsi que neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis (es). La famille tient à remercier tout le personnel du Centre Hospitalier Saint-François inc. (CHSLD) pour les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Alzheimer du Québec.1040, Belvedère, bureau 312, Québec, (Qc) G1S 3G3, www.societealzheimerdequebec.com