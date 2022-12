HAMEL, Arthur



Au centre d'hébergement de St-Raymond, le 2 décembre 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Arthur Hamel, époux de feu dame Simone Genest, fils de feu monsieur Arthur Hamel et de feu dame Laura Bertrand. Natif de Val Bélair, il demeurait à St-Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lale samedi 17 décembre prochain de 13h à 15h. Monsieur Hamel laisse dans le deuil ses enfants : Mario (Claudine Germain), Liette (Bertrand Vézina), France (Douglas Maxwell) et Normand (Isabelle Cloutier); ses petits-enfants : Marjorie, Vicky, Jimmy, Bobby, Jessica, Jennifer, Marie-Soleil, Karine, Emilie, Stéphanie, Alex et Elizabeth; ses nombreux arrière-petits-enfants; ses sœurs : Marie-Claire et Monique; son beau-frère Robert Genest, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du 2e étage de l'hôpital régional de Portneuf pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Portneuf : www.jedonneenligne.org/fsportneuf / 700, rue St-Cyrille, St-Raymond (QC) G3L 1W1.