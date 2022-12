JEAN MALOUIN, Simone



À la Résidence La Champenoise, le 3 décembre 2022, à l'âge de 92 ans et 11 mois, est décédée madame Simone Jean, épouse de feu monsieur Marius Malouin, fille de feu madame Marguerite Falardeau et de feu monsieur Gérard Jean. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :de 13 h 30 à 14 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lise (Guy Jasmin), Diane (Marc Buswell), feu Jean, Josée (Roland Pelletier) et Louis (Christine Émond); ses petits-enfants : Stéphanie (Daniel), Jean-Philippe (Amélie), François (Byanca) et Eric (Jessica); ses arrière-petits-enfants : Henri et Michael; ses neveux, nièces et une bonne amie de la famille Marie Lamarre. Elle est allée rejoindre son fils Jean, son époux Marius, son frère et ses soeurs : Jacqueline, Claude et Madeleine, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs. La famille tient à remercier le personnel de la Champenoise pour leur dévouement, bienveillance et accompagnement pour les bons soins prodigués.