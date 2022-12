DOLBEC, Jacques



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 novembre 2022, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Jacques Dolbec, fils de feu monsieur Maurice Dolbec et de feu dame Anne-Marie Bouchard, originaire de Cabano, il demeurait à Québec. Monsieur Dolbec était Chevalier de Colomb 4e degré du Conseil 10017 de La Nativité Notre-Dame-de-Beauport.La famille vous accueillera à partir de 9h15 pour recevoir les condoléances. Il laisse dans le deuil ses sœurs : Andrée, Lise (feu Claude Coulombe) et Suzanne (Gérald Dumoulin), parents et amis(es). Il manquera également à ses frères des Chevaliers de Colomb de La Nativité Notre-Dame de Beauport. Monsieur Dolbec est allé rejoindre sa sœur Denise (feu Raymond Girard) qui l'a précédé dans la mort. Un remerciement spécial au personnel soignant du 5e étage de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués à Monsieur Dolbec. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, https://iucpq.qc.ca/fr/fondation/dons