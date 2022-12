GIGNAC, Richard



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 11 décembre 2022, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Richard Gignac, époux de madame Ginette Michaud, fils de feu Paul-Émile Gignac et de feu Jeannine Morasse. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils bien-aimé Sébastien (Émilie Barrette); son beau-frère et sa belle-sœur : Jocelyne Michaud (Gaétan Fradette); ses neveux et sa nièce : Benoit Gignac (Chantal Carrier), David Gignac (Annick Bouchard), Carl Fradette (Valérie Racine) et Sonia Fradette. Il laisse également dans le deuil ses collègues du ministère des Transports et son fidèle compagnon Roger Imbeault, ainsi que d'autres parents et amis. La famille tient à remercier tout particulièrement le Dr Lajeunesse et le personnel soignant de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél.: 418-656-4999 ou encore à la Fondation canadienne du rein (section Québec), 101-1675, chemin Ste-Foy, Québec (Qc) G1S 2P7, tél.: 418 683-1449.