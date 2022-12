BOUTET, Odina



Au CHUL, le 6 décembre 2022, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Odina Boutet, fils de feu dame Bernadette Dion et de feu monsieur Alexandre Boutet. Il demeurait à Neufchâtel. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h30. L'Inhumation aura lieu au cimetière paroissial de Loretteville, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel & Filles Inc. Il était le frère de feu Alphonse (feu Françoise Pépin), feu Raymond (feu Thérèse Bédard), feu Léopold (feu Rachel Daigle), feu Marcel (feu Gemma Sanfaçon), feu Lucien (feu Marguerite Sanfaçon), feu Madeleine (feu René Allard). Il laisse dans le deuil, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de la cardiologie et des soins palliatifs du CHUL, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc