Décès de Stephen «tWitch» Boss: «Tout simplement incompréhensible», affirme Jean-Marc Généreux

Quand sa nièce lui a appris que Stephen «tWitch» Boss, avec qui il a travaillé à deux reprises lors de la quatrième saison de «So You Think You Can Dance», s’était enlevé la vie, Jean-Marc Généreux n’en revenait pas.

• À lire aussi: Stephen «tWitch» Boss, producteur de l’émission d’Ellen DeGeneres, s'est enlevé la vie

«Lorsqu’elle m’a dit ça, je lui ai dit que ça se pouvait pas, ça devait être des affaires de journaux à potins. Mais c’était malheureusement bien vrai», a-t-il raconté lors d’une entrevue téléphonique.

TOMA ICZKOVITS

Celui qui est également juge pour l’émission «Révolution» a chorégraphié deux performances pour tWitch et sa partenaire de l’époque, Kherrington Payne. La première, une valse viennoise rendant hommage à sa fille, Francesca, atteinte du syndrome de Rett, a ému les juges aux larmes.

«Kherrington, c’est une spécialiste de la danse contemporaine et tWitch, c’est un spécialiste des danses hip hop donc avec une valse viennoise, je les amenais déjà dans un autre monde. Je leur ai expliqué ma vision de l’hommage à ma fille et ils ont tout de suite levé la main, malgré le contexte de compétition», a-t-il raconté. TWitch avait même dit : «Avec ce que tu viens de me raconter sur ta fille, je veux danser pour elle», a ajouté le chorégraphe.

Après sa saison de «So You Think You Can Dance», où il a terminé deuxième, les opportunités se sont enchaînées l’une après l’autre pour le danseur originaire de l’Alabama. Des apparitions dans trois films de la franchise «Step Up», dans «Bones», dans «Magic Mike XXL», une place parmi les «All-Stars» puis un poste de juge à «So You Think You Can Dance» et un poste de DJ au «Ellen Show», entre autres, les portes était grandes ouvertes pour Stephen «tWitch» Boss.

«Malgré cette ascension fulgurante, il a toujours une humilité déconcertante. Il y a des gens pour qui j’ai fait des chorégraphies dans leur vie, on se croise, on se sert la main, puis ça s’arrête là. Mais lui, il me demandait comment va mon fils, ma fille. On s’est croisés environs une quarantaine de fois sur «So You Think You Can Dance» après sa saison et ça a toujours été le même homme, même si son succès montait», a ajouté Jean-Marc Généreux.

SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE

Ligne québécoise de prévention du suicide

www.aqps.info

1 866 APPELLE (277-3553)

Jeunesse, J’écoute

www.jeunessejecoute.ca

1 800 668-6868

Tel-jeunes