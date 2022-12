Dernier sprint avant la pause des Fêtes pour l'Océanic de Rimouski

RIMOUSKI-L’Océanic de Rimouski amorce son dernier sprint avant la pause des Fêtes en se dirigeant vers Blainville-Boisbriand pour y disputer un programme double face à l’Armada vendredi et samedi.

Même si les joueurs convergeront vers leurs familles après la partie de samedi, l’entraîneur adjoint Alexis Loiseau estime que les athlètes sont concentrés sur ces deux parties. « Les gars savent qu’il en reste deux à jouer avant le congé. Nous avons eu une bonne semaine à l’entraînement. Le défi était de bien gérer les entraînements en fonction des examens de fin de session. Il y a beaucoup de distractions, sauf que quand nous sommes à l’aréna, nous sommes là pour travailler », a mentionné l’adjoint de Serge Beausoleil.

Des trios stables

Avec un seul blessé (Jacob Mathieu), l’Océanic est maintenant en mesure d’avoir des trios plus stables. « On devrait garder les mêmes combinaisons qui ont connu du succès lors des trois derniers matchs. Le retour de Xavier Filion nous donne beaucoup plus de stabilité. Quand ça ne fonctionne pas, on fait des changements pour chercher une étincelle, mais quand ça fonctionne, il vaut mieux ne rien changer », a indiqué Alexis Loiseau.

Un classement trompeur

Alexis Loiseau s’attend à une solide opposition de la part de l’Armada. « Il faut faire attention. C’est une bien meilleure équipe que ne l’indique son rang au classement général (17e). On sait que ce sera des matchs physiques. C’est une équipe qui patine bien et qui excelle dans les contre-attaques. De notre côté, on doit s’assurer de bien faire notre travail. On joue du meilleur hockey dernièrement. Il faut vraiment se concentrer sur le prochain match ».

L’entraîneur-chef, Serge Beausoleil, sera à son poste derrière le banc après avoir passé la semaine à Saguenay pour le Challenge M-18 (midget AAA). « C’est là que les discussions s’activent en vue de la période des transactions. Tous les directeurs gérants sont sur place. Nos défenseurs sont en demande », avait confié celui qui occupe également le poste de directeur gérant de l’Océanic, la semaine dernière.

Filion à l’aise avec Dumoulin et Blais

L’ancien attaquant des Remparts, Xavier Filion, fait très bien depuis son retour au jeu avec cinq points en trois matchs. « Ça va bien. On se complète bien avec Will (Dumoulin) et Alex (Blais). J’ai travaillé fort pendant ma convalescence. J’ai pu retrouver le rythme assez rapidement », mentionne celui qui a été sélectionné à deux reprises comme première étoile de la rencontre.

En bref

Le gardien Patrik Hamrla ne participera pas au championnat mondial de hockey junior. Il est donc disponible pour les deux matchs de la fin de semaine.