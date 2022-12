Des archives sur l’assassinat du président Kennedy rendues publiques

Les Archives nationales américaines ont rendu publics jeudi quelque 13 000 documents liés à l’assassinat du président John F. Kennedy en 1963, évènement qui a provoqué la stupeur du monde entier et d’innombrables spéculations jusqu’à aujourd’hui.

Mais la Maison-Blanche, citant des inquiétudes concernant la sécurité nationale, a bloqué la publication de milliers d’autres. Un lot d’archives sur cette affaire avait déjà été déclassifié en décembre 2021.

Selon les Archives nationales, ce sont désormais 97 % des environ cinq millions de pages du dossier qui sont accessibles à tous.

Le président démocrate Joe Biden a indiqué dans une note qu’un nombre « limité » de documents ne pourraient pas être rendus publics, une mesure « nécessaire » afin de « prévenir des dommages sur la défense militaire, les opérations de renseignement, les forces de l’ordre ou la politique étrangère ».

De précédentes demandes de maintien de la confidentialité de certains documents avaient émané de la principale agence de renseignement américaine, la CIA, et de la police fédérale, le FBI.

Théories du complot

Selon les historiens spécialistes de John F. Kennedy, il est peu probable que les archives maintenues secrètes contiennent des révélations explosives ou soient en capacité d’éteindre les théories du complot autour de cet événement qui a changé la face du monde.

L’assassinat du très populaire président américain, le 22 novembre 1963 à Dallas, au Texas, a donné lieu à de nombreuses spéculations et supputations, alimentées par des centaines de livres et de films comme celui d’Oliver Stone « JFK » (1991).

Les théories du complot ayant trait à l’assassinat de « JFK » rejettent les conclusions de la commission d’enquête dite « commission Warren » qui avait déterminé en 1964 que Lee Harvey Oswald, un ancien Marine ayant vécu en Union soviétique, avait agi seul dans l’assassinat du président Kennedy. Il avait été tué deux jours après par un propriétaire de discothèque, Jack Ruby, au moment de son transfèrement depuis la prison municipale.

Certains pensent que Lee Harvey Oswald a été utilisé par Cuba ou l’URSS. D’autres estiment que l’assassinat a été commandité par l’opposition anticastriste cubaine avec le soutien des services secrets américains et du FBI, ou par des opposants à JFK aux États-Unis.

Un nombre important des documents publiés jeudi ont trait à Lee Harvey Oswald, et notamment à ses déplacements à l’étranger et les personnes qu’il a rencontrés dans les semaines, les mois, et les années avant l’assassinat.

En 2017, Donald Trump avait rendu publics certains documents liés à l’assassinat du 35e président américain, conformément à une loi du Congrès de 1992 exigeant que les documents liés au président Kennedy soient publiés, dans leur ensemble et sans caviardage, sous 25 ans.