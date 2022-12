Des «mondes d’eau» découverts dans l’espace par des chercheurs de l’UdeM

Deux planètes composées principalement d'eau, situées à l'extérieur du système solaire, ont récemment été découvertes, a annoncé une équipe de chercheurs de l'Université de Montréal (UdeM) jeudi.

C’est ce qu’a avancé une étude publiée dans la revue Nature Astronomy par une équipe sous la direction d’astronomes de l’UdeM.

«C’est la première fois que nous observons des planètes qui peuvent être désignées avec certitude comme étant des mondes d’eau, un type de planète dont les astronomes avaient théorisé l’existence il y a longtemps», a expliqué Björn Benneke, professeur à l’UdeM.

Dans le système planétaire mieux connu sous le nom de «Kepler-138», des chercheurs ont trouvé deux «mondes d’eau», c’est-à-dire des planètes où l’eau constitue une fraction importante de leur volume.

Selon les scientifiques, ces mondes, situés à 218 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Lyre, seraient différents de toutes les planètes connues du système solaire jusqu’à aujourd’hui.

Les deux nouvelles planètes jumelles appelées «Kepler-138 c» et «Kepler-138 d» font environ une fois et demie la taille de la Terre, ont précisé les chercheurs par communiqué.

Par ailleurs, l’équipe prévient que les planètes ne possèdent peut-être pas d’océans comme ceux de la Terre, situés directement à la surface de la planète.

«La température dans les atmosphères de Kepler-138 c et de Kepler-138 d est probablement supérieure au point d’ébullition de l’eau, et nous nous attendons à ce que l’atmosphère de ces planètes soit épaisse, dense et faite de vapeur», a indiqué la doctorante Caroline Piaulet de l’Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes de l’UdeM.

«Au fur et à mesure que nos instruments et nos techniques deviennent suffisamment sensibles pour repérer et étudier des planètes plus éloignées de leur étoile, nous pourrions commencer à trouver beaucoup plus de mondes d’eau comme Kepler-138 c et Kepler-138 d», a ajouté Björn Benneke.

Notons aussi qu’une autre équipe de l’UdeM a récemment découvert une planète qui pourrait potentiellement être couverte d’un océan d’eau liquide, mais des recherches plus avancées devront être réalisées.