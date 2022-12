Des solutions pour ne pas laisser d’itinérants dehors à Saguenay

Devant le phénomène grandissant de l’itinérance à Saguenay, des solutions ont été trouvées afin que chaque personne sans domicile fixe ait un endroit pour rester au chaud cet hiver.

Les différents acteurs du milieu se sont mobilisés pour mettre en place des endroits où les personnes en situation d’itinérance pourront se réchauffer lors des journées froides. La Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi arrive présentement à héberger chaque citoyen qui en fait la demande pour la nuit. C’est plutôt durant le jour que des bénéficiaires n’ont aucun endroit pour se réchauffer. Le déménagement prévu dans l’ancien couvent des Servantes du Très-Saint-Sacrement devrait aider à résorber cette situation.

«On attend vraiment la nouvelle construction pour développer les services pour l’an prochain, mentionne Yanick Harvey, le directeur général de la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi. Pour cette année, on y va plus avec du cas par cas. Quand il fait froid, on va ouvrir un peu plus avec un aspect de tolérance.»

Deux cellules de crise ont été mises sur pied ces dernières semaines en prévision de l’hiver. L’organisme Travail de rue Chicoutimi précise que 14 personnes ont été rencontrées depuis la fin septembre pour les aider à trouver des solutions à leur situation. Malgré tout, on en dénombre toujours 11 dans la rue ou dans des campements.

«C’est sûr que c’est inquiétant parce que ce n’est pas assez d’avoir un endroit où dormir la nuit, explique une travailleuse pour Travail de rue Chicoutimi, Yany Charbonneau. Ça prend des services qui viennent avec ça. Un îlot de chaleur ou un centre de jour feraient partie des solutions possibles. Pendant le jour, quand le refuge n’est pas ouvert, ces personnes en situation d’itinérance sont comme tout le monde, ils doivent se réchauffer. Ils finissent par se retrouver dans les halls d’entrée ou les centres d’achats.»

Une tolérance est aussi demandée aux citoyens et commerçants durant les mois de grands froids.

Le directeur de la Maison d'accueil pour sans-abri a espoir que bon nombre de problèmes seront réglés à l’hiver 2024. Le déménagement dans les nouveaux locaux, qui est prévu en mars, permettra de doubler la capacité d’accueil. Des activités de même qu’un local pour se tenir au chaud seront disponibles pendant la journée.