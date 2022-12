GENEST, Marcelle



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 9 décembre 2022, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Marcelle Genest, fille de feu Lucia Martel et de feu Charles-Henri Genest. Elle demeurait à Québec.Selon les dernières volontés de Marcelle,ensuite suivront les condoléances. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Sylvio (Sylvie Ferland), Ann (Philip Kwiatkowski), Alain; ses petits- enfants : Rébecca (Randy Limantara), Esther (Jean-François Melanson), Stephen, Kari (Kyle Sawinski), Michael (Eryn Burton), Emilie, Emmanuel, Naomi; ses arrière-petits-enfants : Lydia, Caleb, Hannah, Joseph, Paul, Wallace et Xander; ses frères et sœurs : Céline (feu Dr John Awad), feu Pauline (Marc-André Guay), Paul-Émile (Louisette Renault), Louise, Bruno (Francine Durand), Denis (Cecile Amyot), Michel (Marie-Anne Gagnon), Benoît (Ginette Fortin), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, son ami Jean-Marc Tanguay et autres ami(e)s. La famille tient à remercier spécialement Lucile et Jean-Marie Marcoux pour leur grand dévouement envers Marcelle.