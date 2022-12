THIBAULT, Aline



Au Centre d'hébergement Saint-Antoine, le jeudi 1er décembre 2022, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Aline Thibault, fille de feu Antoinette Blouin et de feu Jean-Marie Thibault. Native de Saint-Léandre, Matane, elle demeurait à Québec.Aline a quitté très jeune son village natal pour la ville de Québec. Elle a occupé divers emplois, dont dans des hôpitaux et surtout comme couturière de mode, ce qu'elle a d'ailleurs enseigné durant près de 20 ans au Centre de formation professionnelle Wilbrod-Bherer. Bien qu'elle ne se soit jamais mariée, elle a eu un ami intime durant près de 50 ans. Aline était tout un personnage, comique, dévouée, affable et généreuse. Une bonne conteuse. Elle adorait les voyages, le cinéma et les grandes sorties. Elle sera amèrement regrettée. Une seule sœur et cinq frères lui survivent : Louise (feu Marcel Grondin), Claude (Ruby Gagné), Raynald (Ghislaine Ranger), Denis (Guerty Vézina), feu Wildor, Alain et Daniel; ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et amis.Ses cendres seront déposées au columbarium du Parc Commémoratif La Souvenance. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Saint-Antoine pour leurs bons soins.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Club Rotary de Québec, au 200-140, Grande-Allée Est, Québec (Qc) G1R 5P7, site web : https://rotary-quebec.com/fondation/