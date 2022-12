SUNDERLAND, Dorothée



À l'Hôpital Saint-Raymond de Portneuf, le 9 décembre 2022, maman Dorothée nous a quittés subitement, à l'âge de 85 ans. Elle s'est endormie pour l'éternité pour rejoindre dans l'au-delà son époux adoré Jean-Claude Poitras. Elle était la fille de feu dame Germaine Cloutier et de feu monsieur Alexandre Sunderland. Elle demeurait à Saint-Basile-de-Portneuf.La famille vous accueillera aude 12 h 30 à 13 h 30.Elle laisse dans le deuil sa fille Julie Poitras, son gendre Daniel Lacroix ainsi que sa petite-fille chérie, Marianne. Elle laisse également dans le deuil son partenaire des 13 dernières années Réjean Bédard, sa soeur Céline (Réal Couturier), ses belles-sœurs: Michele Fortin, Noëlla Lortie, Thérèse Poitras (Gaétan Losier) et son beau-frère Michel Poitras (feu Claire Savard), ses nombreuses nièces notamment Sandra Gadoury, ses neveux ainsi que tous les gens qu'elle a côtoyés durant sa vie. Elle a été la tante que tout le monde a aimée. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédée : feu Louise (feu Marcel Sauvageau), feu Gérald (Noëlla Lortie) et feu Réjean (Michelle Fortin) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Poitras : feu André (feu Monique Noël), feu Pierre (feu Micheline Gagnon). Nous souhaitons remercier chaleureusement l'équipe de l'urgence de l'Hôpital St-Raymond pour leur bienveillance et leurs bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél. : 418-682-6387.