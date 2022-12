ROBITAILLE, Charles



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Charles Robitaille, survenu à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, Montréal, le 5 décembre 2022, à l'âge de 84 ans et 6 mois, fils de feu monsieur Maurice Robitaille et de feu madame Yvonne Petitclerc. Il demeurait à Montréal, autrefois à Portneuf. La famille recevra les condoléances, à partir de 10h,sous la direction duMonsieur Robitaille laisse dans le deuil sa compagne Suzette Nadeau; ses enfants : Johanne (Lionel Gariépy), Céline et Simon; ses petits-fils : Anthony (Madeleine Bourassa-La Perrière) et Sébastien; la mère de ses enfants Andrée Bernier; sa soeur Ghislaine; sa belle-soeur Madeleine Godin; les enfants et petits-enfants de sa compagne ainsi que tous les membres de la famille Nadeau, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s. Il est allé rejoindre son frère Jean-Louis et sa soeur Carmelle qui l'ont précédé. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070 rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal, (Qc), H1N 1C1, www.poumonquebec.ca.