BOULANGER, Maurice



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 décembre 2022, à l'âge de 89 ans et 6 mois, est décédé monsieur Maurice Boulanger, époux de madame Lucie Bilodeau. Il était le fils de feu Napoléon Boulanger et de feu Laura Milette. Il demeurait à Saint- Raphaël de Bellechasse, autrefois de La Durantaye.La famille recevra les condoléances au:de 11h00 à 13h45.et de là, au Colombarium du salon funéraire de Saint-Raphaël. Il laisse dans le deuil outre son épouse bien-aimée et il était le frère de : feu Emile (feu Germaine Boulanger), feu Lucille (feu Marcel Lambert), feu Germaine, feu Hermance (feu Edgar Lacerte), feu Florence (feu Germain Bédard), feu Marcel (feu Laurence Déziel), Gilles (Fernande Gauthier), feu Robert, feu Raynald (feu Mariette Chrétien), Mariette (feu Pierre St-Denis) et Solange (Réjean Arsenault). De la famille Bilodeau, il était le beau-frère de : Ghislain (Lise Laflamme), feu Daniel, Fabienne (Ghislain Fortin), Chantale (feu Claude Thibault) et Jacynthe (Marc Audet). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial à tout le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à mon mari. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles au salon. Monsieur Boulanger a été confié pour crémation à la :