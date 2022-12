LECLERC, Yolande Alain



Au Centre d'hébergement de Donnacona, le 11 décembre 2022, à l'âge de 88 ans et 6 mois, est décédée madame Yolande Alain, épouse de feu monsieur Gaston Leclerc, fille de feu monsieur Jules Alain et de feu madame Aurore Leclerc. Elle demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances au :à partir de 10 h,Madame Alain laisse dans le deuil ses enfants : Francine (Luc Germain), Jacques (Marian Jacobs), Manon (Gaétan Bédard), Guylaine (Jean-Pierre Richard) et Martine (Jean Jobin); ses petits-enfants : Karine (David) et Andréanne Germain, Simon (Audrey) et Nadine Bédard (Marc-André), Matis et Catherine Jacobs-Leclerc, Joanie (Jimmy) et Jean-Frédéric Jobin (Annabelle); ses arrière-petits-enfants : Alex, Charlotte et Billy, Jérôme-Olivier, Aleck, Mahée et Eloi, Maïna et Zack, Harrison. Elle était la soeur et la belle-soeur de : Roland (Rosaline Matte), Rose-Hélène (feu Eddy Doré), feu Claire (feu Fernand Alain), Roger (Ginette Gauthier), Yvette, André (Louise Lemay), feu Jacqueline, feu Léopold (Danielle Boucher); feu Julien Leclerc (feu Thérèse Marcotte), feu Thérèse (Laurier Lamothe), feu Jean-Noël (feu Fernande Fiset), feu Clément (feu Rita Fiset), feu Jean-Guy (feu Suzanne Gauthier), feu Francis (Françoise Marcotte), feu Philippe. Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s. Remerciement à tout le personnel du Centre d'hébergement de Donnacona pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1. www.santeportneuf.ca