LETARTE, Dina Story



Aux Iles Samoa, le 13 novembre 2022, à l'âge de 61 ans, est décédée madame Dina Story. Elle était l'épouse bien-aimée de monsieur Jean Letarte. Elle était la fille de feu madame Suzanne Letarte et de feu monsieur Terry Story. Elle demeurait aux Iles Samoa. Outre son époux, elle laisse dans le deuil son frère : feu Michaël Story; ses beaux-frères et belles-sœurs : Pierre Letarte (Dorothy), Carole Letarte, Diane Letarte, Jacques Letarte, Daniel Letarte (Raymonde Lefebvre), Michel Letarte (Valérie Lemay) et Andrée Letarte (Pierre Prevost), sa filleule Franscesca Naud-Saccu. Elle laisse également dans le deuil de nombreux, neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s dont Tomer, Ronnie, Mali, Or et Metal Rizenman. La famille recevra les condoléancesLa famille a confié madame Story au :