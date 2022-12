Encore du sang et du jus de tomate !

Radio-Canada va ajouter une autre série violente à son programme.

Comme si nous n’en avions pas assez de ces images dures, de ces appels au 911, de ces poursuites policières et de ces sirènes. Comme si nous étions en manque de salles d’urgence et de soins intensifs, de revolvers, d’armes blanches et de carabines tronçonnées, de battes de baseball et de barres de fer, de coups de poing, de coups de gueule et de coups de feu, d’altercations, de blessures ouvertes et de sang.

La nouvelle série À cœur battant, qui prendra l’affiche à la télévision de Radio-Canada le mardi 10 janvier à 20 h, ajoute au sang une bonne couche de sauce aux tomates ! Le tandem Fabienne Larouche et Michel Trudeau ne recule devant aucune outrance pour augmenter sa cote d’écoute. Cette fois – ça devient une habitude, d’ailleurs –, les producteurs et leur autrice fétiche, Danielle Trottier, se prémunissent contre toute critique en se drapant d’une bonne intention : lutter contre la violence féminine. Danielle Trottier n’est-elle pas devenue une spécialiste de l’évolution sociétale en tout genre ?

N’a-t-elle pas avec Unité 9 ouvert la porte des prisons de femmes pour nous faire découvrir la misère morale des détenues ? N’a-t-elle pas milité « discrètement » pour l’aide à mourir dans La promesse ? N’a-t-elle pas avec Cheval-serpent contribué à l’acceptation de deux féministes qui forment un couple et élèvent une fille ? N’a-t-elle pas montré l’ampleur et la complexité de la violence conjugale avec Toute la vie et, du même coup, recruté Roy Dupuis comme vedette et jeté les bases d’À cœur battant ?

LA VIOLENCE À TOUTE HEURE

Dans cette nouvelle série, Danielle Trottier ne traite pas de la violence conjugale par le biais. Elle y va carrément. On assiste à des thérapies, on donne des leçons aux personnages comme aux spectateurs.

On fait ainsi taire ceux qui voudraient se plaindre qu’il y a trop de violence « gratuite » à la télévision et qu’on revoit jusqu’à plus soif les mêmes scènes violentes. Comme si on pouvait les oublier !

Il n’y a pas si longtemps, des scènes pareilles restaient dans les cartons. Puis, on les a acceptées à la condition qu’elles soient diffusées après 21 h. Aujourd’hui, il n’y a plus de limite pour ces scènes. C’est bar ouvert. Il suffit d’une notice insignifiante au début de chaque émission et le tour est joué.

ON EST DANS L’AIR DU TEMPS

Qu’on me comprenne bien : À cœur battant n’est pas une série moche. Simplement une série convenue et très prêchi-prêcha. La distribution, Roy Dupuis et Ève Landry en tête, est impeccable. Rien à redire non plus de la réalisation de Louis-Philippe Duval, toujours aussi vivante et dynamique. La musique de Michel Cusson est agaçante par moment, mais elle meuble convenablement des scènes qui sont parfois un peu minces.

Pour être certaine d’être dans l’air du temps et de couvrir tous les angles, Danielle Trottier aborde la violence faite aux femmes de deux perspectives différentes : celle de Christophe L’Allier (Roy Dupuis), qui a choisi d’intervenir au cœur même de la violence, et celle de Gabrielle Laflamme (Ève Landry) convaincue que la rigueur de la loi suffit à faire comprendre aux hommes que la violence faite aux femmes est inacceptable.

Ceux qui n’ont pas encore leur voyage de ces séries répétitives dont nos réseaux font leurs choux gras depuis quelques années regarderont sans doute À cœur battant avec plaisir. Moi, j’en ai jusque là du sang et du jus de tomate !