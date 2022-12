RACINE, Françoise St-Hilaire



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 26 novembre 2022, à l'aube de ses 96 ans, est décédée entourée de tout notre amour, notre mère bien-aimée dame Françoise St-Hilaire, épouse de feu monsieur Jean-Charles Racine. Elle était la fille de feu monsieur Charles-Eugène St-Hilaire et de feu dame Alberta Paré.Sa famille vous accueillera pour une rencontre familiale et amicale une heure avant la liturgie, soit de 13h00 à 14h00. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desElle laisse dans le deuil sa fille Louise (feu Pierre Landry), son fils Claude (son aidant, son protecteur, son ange); ses petits-enfants adorés : Marie-Claude Landry (François Gilbert, Laurie et Elena), Pierre-Paul Landry (Kathy Brassard et Viviane); ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Thérèse (feu Jean-Guy Berthiaume), Roger (feu Thérèse Aubé), Bella (Bernard Cloutier), Marie-Marthe (Denis Gendreau), René, André (Claire Gagnon), elle était aussi la sœur de feu Aline (feu Rosario Paré). Elle quitte également sa belle-sœur Domithilde Racine ainsi que plusieurs neveux et nièces. Un profond remerciement à son infirmière Sara Dubé Roy, au personnel du CLSC Beauport et du département de pneumologie de l'Hôpital Laval. Merci également à la docteure Sophie Breton et toute la merveilleuse équipe des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à Fondation du CHU de Québec, 1825 boulevard Henri-Bourassa bur. 405, Québec, QC G1J 0H4 https://fondationduchudequebec.org/donner-a-la-sante/