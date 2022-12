LAPIERRE, André



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 décembre 2022, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur André Lapierre, fils de feu Albert Lapierre et de feu Jeannine Aubé. Il demeurait autrefois à Saint-Adalbert, natif de Saint-Gervais, Bellechasse.Selon ses volontés, il n'y aura pas de cérémonie religieuse. Il laisse dans le deuil ses enfants : Catherine (David Brulotte), Jimmy (Audrey Lavoie), Frédéric (François Dagnault) et Marie-Andrée (Mike Bolduc Pelchat); ses petits-enfants : Charlie, Henri, Raphaëlle et William. Il laisse également dans le deuil ses sœurs et son frère : Solange (Clément Lapointe), Bertrand (Francine Mercier), Alain et Hélène (René Ouellet) et Lina Chouinard ainsi que ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à leur père. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, 143 rue Wolfe, Lévis (Québec) G6V 3Z1. Monsieur Lapierre a été confié pour crémation à la