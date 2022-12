Fous des voyages sportifs: il veut visiter 20 stades de la NFL en 20 semaines à la retraite

Grand amateur de NFL, Martin Dalpé veut transformer d’ici quelques années sa passion en projet de retraite. S’il a déjà une vingtaine de stades à son compteur, l’homme dans la cinquantaine souhaite maintenant s’acheter un petit motorisé et partir durant tout un automne.

« J’aimerais assister à 20 matchs de la NFL en 20 semaines, pendant mes cinq ou six premiers mois de retraite. C’est une façon de voyager, dans le fond, parce qu’on ne voit pas que des stades, on découvre des villes, des parcs nationaux », explique-t-il.

Sur sa bucket list se trouvait à l’origine un objectif qui ferait baver d’envie n’importe quel fan de football : voir un match dans chacun des 32 stades de la NFL.

Mais au rythme où il voyage depuis quelques années, que ce soit avec ses filles Frédérique et Valérie, ou avec des amis, il risque d’avoir le temps de les faire deux fois, reconnaît-il en riant.

« Alors, j’ai un peu modifié ma bucket list, ajoute M. Dalpé. J’aimerais me faire un itinéraire qui me permettrait d’assister à un match par semaine. Une tournée de l’Amérique du Nord. »

Photo fournie par Martin Dalpé

Cowboys et Super Bowl

La retraite n’étant pas prévue dans l’immédiat, Martin Dalpé a encore le temps, d’ici là, d’allonger la liste des stades qu’il a visités. Parmi ses prochaines destinations se trouve le AT&T Stadium, le domicile des Cowboys de Dallas, à Arlington.

« On est rendu là, pointe-t-il. On a commencé avec le nord-est des États-Unis, puis avec les équipes qui nous intéressaient le plus, et depuis, on a cumulé les destinations. »

Et qui sait ? Cet itinéraire qui est encore au stade de projet culminera peut-être avec un match du Super Bowl. Car cet objectif se trouve sur toutes les fameuses bucket lists de M. Dalpé.

« Je ne peux pas mourir sans avoir assisté à un Super Bowl ! affirme-t-il. Le jour où je vais le faire – ce sont quand même quelques milliers de dollars –, je vais faire la semaine au complet, y compris les conférences de presse des équipes... »