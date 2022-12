Hockey féminin: le Canada défendra ses deux titres à la maison

La ville de Brampton, en Ontario, accueillera le Championnat mondial féminin 2023 de l’IIHF qui aura lieu du 5 au 16 avril.

L’Allemagne, les États-Unis, la Finlande, la Hongrie, le Japon, la Suède, la Suisse, la Tchéquie et le Canada s’affronteront pour les grands honneurs. Les joueuses de l'unifolié ont remporté l’or six fois en huit présentations du Mondial féminin en sol canadien, notamment en 2021, quand le tournoi a été disputé à Calgary sans spectateurs sur place en raison de la pandémie de COVID-19. Lors des deux dernières conquêtes en 2021 et 2002, le Canada a eu le dessus sur la formation américaine.

«Hockey Canada est fière d’organiser le Championnat mondial féminin 2023 de l’IIHF avec l’Association de hockey féminin de l’Ontario. Elle se réjouit d’accueillir les partisan[e]s de tous âges dans le cadre de cet événement qui met en lumière l’élite mondiale du hockey féminin, a exprimé Marin Hickox, directrice du hockey féminin de Hockey Canada, dans un communiqué. Le legs de cet événement s’étendra bien au-delà de la patinoire. Nous espérons que le tournoi contribuera à inspirer la prochaine génération de joueuses à suivre leurs rêves au hockey, sachant qu’elles peuvent aussi espérer revêtir un jour le chandail orné de la feuille d’érable.»

Il s’agit du 22e Championnat mondial féminin de l’IIHF. Au total, le Canada a gagné 12 médailles d’or, soit trois de plus que les États-Unis.

«C’est toujours spécial pour l’équipe nationale féminine du Canada de compétitionner au Championnat mondial féminin de l’IIHF en sol canadien », a confié Gina Kingsbury, directrice des activités hockey de Hockey Canada. La rencontre du Canada avec l’élite mondiale du hockey féminin nous réjouit. Nos joueuses ont très hâte de viser un troisième titre mondial consécutif à ce tournoi devant nos incroyables partisan[e]s.»

La région du Grand Toronto avait également reçu les équipes internationales en 2000.