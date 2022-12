Julien Lacroix tente un autre retour avant Noël

L’humoriste déchu Julien Lacroix tentera un retour sur les planches juste avant Noël.

Dans une formule questions-réponses où doivent s'entremêler «humour et confession», Julien Lacroix tentera, dans un bar du quartier Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal, de recoller les morceaux avec son public et de redorer son image ternie par les dénonciations à l’égard de ses comportements répréhensibles et des allégations d’inconduites sexuelles qui ont pesé contre lui ces deux dernières années.

«L'une des choses que les dernières années m’ont apprises, c’est que des discussions en personne, c’est toujours plus enrichissant que via les médias sociaux. Je présente cette soirée devant public (30 personnes), à Montréal, 21-22 décembre prochain», a-t-il indiqué sur la page de l’événement.

L’humoriste ne s’est pas produit sur scène depuis le 12 mars 2020. Il s'est dit par le fait même «nerveux, mais excité» de remonter sur les planches.

Le lieu exact de l’événement, accessible au coût de 15 $, sera communiqué aux détenteurs de billets 24 h à l'avance.