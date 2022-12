La catastrophe démographique du Québec

La catastrophe démographique vers laquelle le Québec se dirige depuis des décennies vient de franchir une étape symbolique importante. Pour la première fois depuis que le Québec existe, les plus de 64 ans sont plus nombreux que les moins de 21 ans.

Cette augmentation de la proportion des personnes âgées, et la diminution des travailleurs actifs qui en résulte provoquent des tensions économiques graves dans tous les domaines.

L’indice de fécondité du Québec en 2021 est tombé à 1,58 enfant par femme. L’indice est le pire à Montréal, où il est tombé à 1,26. À cet égard, il faut admettre que les politiques de l’administration Plante ont eu un impact négatif sur les familles.

Dans les pays développés, les populations doivent absolument atteindre une moyenne de 2,1 enfants par femme pour se maintenir. Autrement, c’est la disparition.

Quelles sont les solutions ?

Il n’existe que deux façons de déjouer cette fin inéluctable : faire davantage d’enfants ou recourir à l’immigration massive.

La seconde solution pose des problèmes graves d’intégration et d’assimilation. Elle peut même accélérer la disparition culturelle d’une population.

Le même problème se pose avec une intensité plus ou moins forte dans tous les pays industrialisés.

Au Québec, certaines mesures, comme les garderies et les congés parentaux, ont aidé à faire remonter l’indice de fécondité. Mais insuffisamment.

Inversement, les niveaux d’éducation plus élevés et l’entrée massive des femmes sur le marché du travail ont réduit la période effective de fécondité des couples. Il n’est bien entendu ni souhaitable ni réalisable de revenir en arrière dans ces domaines.

Nouvelles solutions

Alors, quoi faire ?

D’abord, il faut comprendre que nos économies sont fondées sur la croissance. Nous ne savons pas comment faire autrement. D’où un appel à une main-d’œuvre de plus en plus nombreuse et à une exploitation de plus en plus forte des ressources naturelles.

Une intervention massive du gouvernement dans l’économie, à supposer qu’elle soit possible, n’est pas souhaitable dans la mesure où une telle intervention crée des distorsions insurmontables, comme l’ont bien montré les régimes économiques communistes.

Inversement, le laissez-faire aboutit au saccage des travailleurs et des ressources.

La solution réside peut-être, en partie, dans la robotique et dans l’élévation des standards de qualité, dans tous les domaines.

La robotique permettra de plus en plus de remplacer les travailleurs. Par exemple, les chauffeurs de taxis et de camions pourraient disparaître d’ici une dizaine d’années. Mais alors il sera essentiel que les robots qui les remplacent paient des impôts. Parce que les compagnies peuvent trop facilement faire de l’évitement fiscal. Idem pour les pères en couple avec enfants.